Представитель Великобритании не верит в финтех-будущее Франции

Экономический секретарь Казначейства Соединенного Королевства, Джон Глен саркастически отозвался об амбициях Франции заменить Великобританию в роли европейского центра FinTech. Такое мнение он озвучил в своем выступлении на саммите Innovate Finance Global Summit в Лондоне.

Выступая перед полной аудиторией финансистов, Глен адресовал недвусмысленные фразы президенту Франции Макрону и продолжил демонстрацию списка достижений Лондона.

Джон Глен

Экономический секретарь Казначейства Великобритании

Глен убежден, что у Франции нет ни единого шанса заменить Великобританию, которая является магнитом, притягивающим деньги и инновационные финансовые технологии. Локальный рынок финансовых технологий оценивается в 6 млрд фунтов стерлингов. В отрасли занято 60 тыс человек, а количество специализированных компаний превышает 1,6 тыс.

Также чиновник напомнил, что правительство Великобритании планирует создать целевую группу, возглавляемую Казначейством, Банком Англии и Управлением по финансовому регулированию и надзору, для изучения рисков, связанных с криптововалютами и перспективами технологии blockchain.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Центробанк Великобритании может запустить свою криптовалюту. Центральный банк Соединенного Королевства уже в этом году может запустить в обращение привязанную к фунту стерлингов национальную криптовалюту.

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