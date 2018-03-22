15-летний житель Великобритании взломал аппаратный кошелек Ledger

Аппаратный кошелек, предназначенный для хранения криптовалют и, если верить производителю, защищенный от несанкционированного доступа, был взломан 15-летним жителем Великобритании.

Салим Рашид сообщил в своем блоге, что он написал код, который позволил ему проникнуть в Ledger Nano S, устройство стоимостью $100. Данное устройство приобрели миллионы людей по всему миру.

По его словам, такая брешь в безопасности может позволить злоумышленникам красть средства с кошелька.

Представители компании сообщили, что уже начали работу над этой проблемой безопасности. Также есть информация, что похожая проблема может затронуть и другую модель — Nano Blue.

В своем блоге Рашид также сказал, что несколько месяцев назад он отправил компании код (который он написал для Ledger), добавив, что ему не выплатили вознаграждение за обнаруженную уязвимость. Поэтому он решил опубликовать его.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE



Ранее уже сообщалось, что аппаратный кошелек собрал $75 млн инвестиций. Сборы Ledger затмевают предыдущие суммы вкладов в такие известные блокчейн-компании, как BitGo и Blockchain Bitcoin Wallet — они привлекли по $42,5 и $40 миллионов инвестиций соответственно.

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