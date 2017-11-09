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Бутерин хочет создать дефицит монет Ethereum

09.11.2017 12:49

Создатель криптовалюты намерен ограничить эмиссию монет криптовалюты

Бутерин дефицит Ethereum

Бутерин хочет создать дефицит монет Ethereum. Фото: bigcryptocoins.com

Создатель криптовалюты Ethereum всерьез задумался над тем, чтобы ограничить эмиссию монет криптовалюты Ethereum и даже предложил конкретные шаги по реализации этого плана: введение комиссии за приложения, которые создаются на платформе Ethereum.

Это поможет вывести часть монет из оборота. При этом, Бутерин исключает возможность ограничения эмиссии по аналогии с криптовалютой биткоин.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что 90% криптовалютных стартапов провалятся — создатель Ethereum. По его мнению, в 2018-2019 годах на рынке появится второе поколение токенов, обладающее значительно более высоким качеством.

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По материалам cryptojournal.ru

Рубрики: КриптовалютыНовости
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