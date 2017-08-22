Цена биткоина опустилась ниже отметки в $4000

Сегодня курс достигал уровня в $3700, опустившись до 10-дневного минимума

Обновив исторический максимум на прошлой неделе, цена ведущей криптовалюты скорректировалась и опустилась ниже уровня в $4000. На момент публикации, по данным Coinmarketcap, биткоин торговался по среднему курсу $3925 за монету.

Падение курса после стремительного роста на 50% с уровня в $3000 прогнозировали даже крупные СМИ. Однако они ожидали, что курс не опустится ниже $4000.

Теперь трейдеры прогнозируют, что цифровая валюта краткосрочно просядет в цене до уровня в $3400. Некоторые пользователи ждут этого момента, расценивая его как шанс купить монеты подешевле перед новым взлетом курса.

Между тем на криптовалютном рынке наблюдался всплеск роста альткоинов, но он продержался лишь несколько дней.

Примечательным исключением остается Monero, который вырос в цене на огромные 75% в понедельник после того, как южнокорейская биржа Bithumb объявила о запуске торгов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские чиновники задекларировали криптовалюты на огромные суммы. Скачок курса биткоина позволил чиновникам заметно увеличить свои состояния.

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По материалам cointelegraph.com