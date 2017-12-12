Цена Ethereum достигла новой рекордной отметки

Ethereum торгуется на рекордно высоком уровне

После трех недель консолидации средневзвешенный курс Ethereum преодолел ключевой уровень сопротивления в районе $500 и достиг исторического максимума $553,19.

По данным аналитического ресурса Coinmarketcap, средневзвешенный курс Ethereum составляет $533,92 (по состоянию на 09:00 UTC). Общий рост за последние сутки составил более 16%.

Ранее цена Ethereum уже превышала уровень $500 на фоне ажиотажа вокруг игры CryptoKitties, которая привела к перегрузке сети в связи со значительным ростом количества транзакций на покупку и продажу криптографических “котят”.

Рыночная капитализация Ethereum на момент публикации составляла $51,3 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек. С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году

По материалам forklog.com