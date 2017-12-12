Цена Ethereum достигла новой рекордной отметки

Ethereum торгуется на рекордно высоком уровне
После трех недель консолидации средневзвешенный курс Ethereum преодолел ключевой уровень сопротивления в районе $500 и достиг исторического максимума $553,19.
По данным аналитического ресурса Coinmarketcap, средневзвешенный курс Ethereum составляет $533,92 (по состоянию на 09:00 UTC). Общий рост за последние сутки составил более 16%.
Ранее цена Ethereum уже превышала уровень $500 на фоне ажиотажа вокруг игры CryptoKitties, которая привела к перегрузке сети в связи со значительным ростом количества транзакций на покупку и продажу криптографических “котят”.
Рыночная капитализация Ethereum на момент публикации составляла $51,3 млрд.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек. С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга.
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По материалам forklog.com