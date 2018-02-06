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Через один из украинских банков отмыли 6,5 млрд грн

06.02.2018 17:05

Фонд гарантирования вкладов сообщил об отмывании средств через один из банков Украины

Через один из украинских банков отмыли 6,5 млрд грн. Фото: rian.com.ua

В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор Банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица. Общая сумма таких операций составила 6,537 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

При изучении банковских операций ОАО «Мелиор Банк» были установлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Так, за год до введения в ПАО «Мелиор Банк» временной администрации (в период с 10 октября 2013 по 9 октября 2014) банк осуществил операции по выдаче наличных средств на финансовую помощь и закупку товаров/сельскохозяйственной продукции по чекам юридических лиц на общую сумму 5 236, 66 млрд грн
ФГВФЛ

 

Кроме того, выявлено операции по перечислению средств со счетов юридических лиц на текущие счета физических лиц на общую сумму 1 300,72 млн грн с последующим размещением этих средств физическим лицом на депозит или получением наличными.

В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор Банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица. С указанной суммы - всего 6 537,38 млн грн
ФГВФЛ

 

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. Валюту пытался нелегально ввезти иностранец.

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По материалам ukrinform.ua

Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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