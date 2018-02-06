Через один из украинских банков отмыли 6,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов сообщил об отмывании средств через один из банков Украины

В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор Банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица. Общая сумма таких операций составила 6,537 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

ФГВФЛ



Кроме того, выявлено операции по перечислению средств со счетов юридических лиц на текущие счета физических лиц на общую сумму 1 300,72 млн грн с последующим размещением этих средств физическим лицом на депозит или получением наличными.

ФГВФЛ



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. Валюту пытался нелегально ввезти иностранец.

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По материалам ukrinform.ua