E-commerce в Швеции: в 2017 году рынок вырастет на 9%

Среди основных причин роста: постоянно растущее количество услуг, которые можно приобрести и оплатить онлайн и хорошее состояние экономики страны

Рынок электронной коммерции Швеции продолжает расти почти по всем направлениям. Ожидается, что в текущем году объем рынка e-commerce в стране достигнет 109,5 млрд шведских крон или 11,5 млрд евро и вырастет на 9% по сравнению с прошлым годом.

Такие данные предоставила компания-провайдер онлайн-платежей Dibs, которая ежегодно делает анализ рынка электронной коммерции Швеции уже на протяжении шести лет. Так, CEO Dibs Даниель Ларссон сообщает, что оборот шведского рынка e-commerce сейчас соразмерен с рынком ресторанных услуг.

Среди основных причин роста в Dibs называют:

— постоянно меняющиеся потребительские привычки,

— постоянно растущее количество услуг, которые можно приобрести и оплатить онлайн,

— хорошее состояние экономики Швеции.

Согласно данным Dibs, с 2013 по 2017 гг. рынок электронной коммерции Швеции вырос на 45% — с 8 млрд евро до 11,5 млрд евро.

Однако, данные Dibs существенно противоречат данным PostNord. Так, почтовый сервис сообщает, что в 2015 году рынок e-commerce в Швеции составил 50,1 млрд шведских крон, а в 2016 году — 58,1 млрд шведских крон или 6,1 млрд евро.

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Ранее сообщалось о том, что PayPal поможет мерчантам освоить трансграничную электронную коммерцию. Благодаря сотрудничеству с международной компанией WebInterpret, PayPal будет предоставлять помощь мерчантам при запуске локализованной версии онлайн-магазинов, приеме заказов и получении платежей от международных клиентов.

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По материалам ecommercenews.eu