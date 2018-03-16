Электронные билеты упростят процесс оплаты в маршрутных такси

Киевская городская государственная администрация вводит новые требования для частных перевозчиков — маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета. Об этом в интервью DATA.UA сообщил заместитель председателя Киевской горадминистрации Дмитрий Давтян.

Дмитрий Давтян заявил, что с сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Также он добавил, что это будет обязательным условием для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, а так же для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

Дмитрий Давтян

Киевская городская государственная администрация

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Ранее сообщалось о том, что на Троещине можно расплатиться банковской картой в скоростном трамвае. На Троещинской линии скоростного трамвая была запущена возможность оплаты проезда банковской картой. В запуске технологии принимали участие платежная система Mastercard и Ощадбанк.

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