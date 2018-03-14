ЕС изменил черный список налоговых гаваней

Совет ЕС внес изменения в список оффшорных зон

Евросоюз внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с ним в налоговой сфере должным образом. Так, согласно решению Совета ЕС, три юрисдикции были изъяты из списка оффшорных зон в связи с взятыми на себя обязательствами по устранению недостатков, указанных Евросоюзом.

В то же время, их место в перечне заняли три других островных государства.

из решения Совета ЕС



Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему остаются 9 стран и территорий. Другие юрисдикции, оставшиеся в черном списке: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов. Доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом.

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По материалам minfin.com.ua