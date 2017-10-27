Еще один украинский банк намерен прекратить деятельность

Об этом говорится в документе банка

Акционеры Кредит Оптима Банка планируют прекратить банковскую деятельность финучреждения. Они рассмотрят этот вопрос на собрании 13 ноября 2017 года. Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на собрании 13 ноября 2017 года.

Напомним, Кредит Оптима Банк входит в ряд банков, которые не увеличили уставный капитал до 200 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банковский сектор Украины уже в этом году станет безубыточным — Moody’s. Банковская система «вышла из минуса в ноль»

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По материалам minfin.com.ua