close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Еще один украинский банк намерен прекратить деятельность

27.10.2017 10:36

Об этом говорится в документе банка

Еще один украинский банк намерен прекратить деятельность. Фото: azermedia.az

Акционеры Кредит Оптима Банка планируют прекратить банковскую деятельность финучреждения. Они рассмотрят этот вопрос на собрании 13 ноября 2017 года. Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на собрании 13 ноября 2017 года.

Напомним, Кредит Оптима Банк входит в ряд банков, которые не увеличили уставный капитал до 200 млн грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банковский сектор Украины уже в этом году станет безубыточным — Moody’s. Банковская система «вышла из минуса в ноль»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТОП-10 самых богатых украинцев вошли люди из банкинга и ритейла

По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме