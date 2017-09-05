Еще одна страна намерена ужесточить регулирование криптовалют

Правительство планирует усилить контроль за криптовалютами и ICO

Комиссия по надзору за финансовым сектором Южной Кореи (FSC) провела заседание рабочей группы по цифровым валютам, обсудив меры усиления контроля в этой области. В заседании также приняли участие представители Комиссии по справедливой торговле и Национальной налоговой службы.

Регуляторы собираются усилить мониторинг деятельности небольших провайдеров услуг международных денежных переводов с использованием цифровых валют. Также планируется регулирование торговли криптовалютами на местных биржах. В частности, с учетом общего мирового тренда по усилению противодействия отмыванию нелегальных доходов, будут внесены поправки в законы об отчетности по определенным финансовым транзакциям.

Правительство планирует ужесточить и контроль за первичным размещением монет (ICO). В частности, предполагается ответственность организаторов кампаний, привлекающих средства через выпуск ценных бумаг с использованием цифровых валют.

Представитель FSC также подчеркнул, что на данном этапе цифровые валюты не могут считаться деньгами, валютой или финансовыми продуктами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что проведение ICO запретили власти Китая. Правительство Китая будет осуществлять регулирование популярного варианта сбора средств.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Регуляторы против ICO: власти обеспокоены новым видом инвестиций

По материалам forklog.com