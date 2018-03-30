Ethereum достиг минимальной цены за последние полгода

Переживают спад цены и другие основные криптовалюты

Цена эфира, криптовалюты сети Ethereum, впервые с ноября опустилась ниже $400. По данным CoinDesk, цена криптовалюты опускалась до $387,85, а на момент публикации составила $392.

Согласно CoinMarketCap, цена криптовалюты не проседала ниже уровня в $400 с 23 ноября. В свое время, на фоне общего роста крипторынка, цена эфира достигла рекордного уровня и превысила $1200.

Эфир является одним из нескольких основных криптоактивов, включая почти все ТОП-10 криптовалют, которые переживают серьезный спад цены.

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Ранее сообщалось о том, что цены на криптовалюты снова опустились. Капитализация крипторынка опустилась ниже уровня в $300 млрд.

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По материалам coindesk.com