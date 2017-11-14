Европейский финансовый регулятор предупредил о рисках ICO

Регулятор также опубликовал руководство для компаний, осуществляющих ІСО

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) опубликовало официальное заявление, в котором предупреждает инвесторов о крайне рискованной и спекулятивной природе ICO.

В частности, в заявлении финансового регулятора говорится, что подобного рода инвестиции чреваты полной потерей инвестированного капитала.

Кроме того, европейский финансовый регулятор опубликовал руководство для компаний, осуществляющих ICO, в котором говорится о том, что во многих случаях им нужно обеспечивать соответствие требованиям финансового регулирования ЕС, связанным с предоставлением потенциальным инвесторам полной информации о размещении и с противодействием отмыванию денег.

Отметим, что европейский регулятор впервые опубликовал официальное заявление относительно ICO, несмотря на то, что другие национальные регулирующие органы уже неоднократно предупреждали инвесторов об опасностях, связанных с первичным размещением монет. Так, ранее финансовые регуляторы Германии и Великобритании назвали ICO «спекулятивной формой инвестиций».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн-стартап собрал $150 млн через ICO. HCash привлек рекордную сумму для австралийского рынка через ICO.

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По материалам forklog.com