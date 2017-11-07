Европейский мобильный банк привлек инвестиции на десятки миллионов долларов

Основными инвесторами стали компании Goodwater Capital, Stripe и Майкл Моритц

Британский мобильный банк Monzo привлек финансирование на сумму 71 млн фунтов стерлингов (около 93 млн долларов). Основными инвесторами стали компании Goodwater Capital, Stripe и Майкл Моритц. Они присоединились к Passion Capital, Thrive Capital и Orange Digital Ventures, которые вложили средства в Monzo ранее.

Очередная краудфандинговая кампания Monzo запланирована на 2018 год.

2017 год стал очень продуктивным для Monzo – мобильный банк начал запускать текущие счета. Ожидается, что клиентская база Monzo вырастет с 100 тыс до полумиллиона.

В банке планируют перевести еще больше клиентов от использования предоплатных карт Monzo на текущие счета мобильного банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что первый украинский мобильный банк начал выпуск карт. Первый в Украине банк, который будет работать без отделений, объявил о начале тестирования карт, которые ранее были доступны только команде мобильного финучреждения.

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По материалам finextra.com