Facebook запустил еще одну функцию для рекламодателей

Теперь даже старые объявления смогут давать переходы на сайт рекламодателя

Крупнейшая социальная сеть Facebook представила новый функционал под названием «Recent Ad Activity». В этом разделе пользователь сможет просмотреть рекламные объявления, по которым он кликал ранее.

В компании сообщили, что новая функция уже запущена в США. Facebook также обдумывает, в каких еще странах начать тестировать этот раздел. Найти его можно в боковой панели закладок как в приложении, так и в настольной версии сайта.

Во вкладке «Recent Ad Activity» можно будет увидеть все рекламные объявления, которые вы лайкали, комментировали, репостили и по которым кликали за последние 3 месяца. Также предусмотрена отдельная вкладка для объявлений, которые вы сохраняете целенаправленно.

Эта функция может стать очень полезным инструментом для рекламодателей. Пользователи смогут переходить даже по старым объявлениям, совершая покупки или другие действия, к которым призывал рекламодатель.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество пользователей Facebook Messenger достигло рекорда. Facebook Messenger может смело называть себя самым популярным приложением для обмена сообщениями в западных странах.

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По материалам techcrunch.com