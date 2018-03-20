Совет по финансовой стабильности сделал заявление перед началом саммита G20

Совет по финансовой стабильности, который был создан по инициативе G20, считает, что криптовалюты, такие как Bitcoin, в настоящее время не представляют опасности для глобальной финансовой стабильности.

Однако ведомство не всегда придерживалось такой позиции. Когда в прошлом году цена на биткоин резко возрастала а потом так же стремительно падала, некоторые государства-члены G20 начали требовать принятия более решительных мер регулирования. В марте управляющий Банка Англии, который также является председателем Совета по финансовой стабильности (FSB), Марк Карни призвал к новым правилам регулирования криптовалюты для защиты финансового рынка.

Однако консенсуса по этому вопросу не существует. Спустя несколько недель позиция возглавляемого чиновником ведомства изменилась. В преддверии G20 Марк Карни сообщил министрам финансов и главам центральных банков стран-участниц саммита, официальную позицию FSB по криптовалютам. Так, в организации считают, что они не создают риска для глобальной финансовой стабильности.

Оценка риска может измениться, если криптовалюты станут значительно более широко использоваться.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее уже сообщалось о том, что в Евросоюзе снова заговорили о регулировании Bitcoin. В Евросоюзе сообщили о готовности вмешаться в процесс регулирования криптовалют. Ведь огромные ценовые скачки биткоина в прошлом и нынешнем году привели к колоссальным потерям для одних и большим заработкам для других.

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