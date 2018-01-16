Глава Киберполиции назвал количество раскрытых за год киберпреступлений

Наиболее распространенным видом преступлений является кибермошенничество

Количество выявленных киберпреступлений ежегодно увеличивается в среднем на 2,5 тыс. Об этом рассказал глава Киберполиции Сергей Демедюк.

Так, в 2017 году Киберполиция сопровождала около 7 тыс уголовных производств. Из них 4,5 тыс — исключительно киберпреступления. За 11 месяцев 2017 года ведомство направило в суд обвинительные акты в отношении 726 человек.

По словам Сергея Демедюка, наиболее распространенным видом преступлений является кибермошенничество, когда преступник пытается путем обмана завладеть информацией о банковских картах жертв. Это также кардинг — кража данных банковских карт и получение доступа к интернет-банкингу жертвы.

На втором месте — противоправный контент. Речь идет о защите интеллектуальной собственности и борьбе с распространением детской порнографии.

На третьем месте — распространение вредоносного программного обеспечения и создание площадок для продажи похищенной информации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине обнаружили шпионскую программу для смартфонов. Программа отслеживала переговоры и переписку через СМС и мессенджеры.

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По материалам epravda.com.ua