General Motors планирует запустить новый сервис

Этим летом концерн General Motors (GM) запускает экспериментальную программу, которая является услугой типа Airbnb, только для автомобилей. Этот сервис позволит владельцам автомобилей сдавать в аренду свои машины, когда они их не используют.

Источники сообщили, что программу запустят этим летом через подразделение по прокату автомобилей Maven (США). Владельцы автомобилей смогут размещать свои средства передвижения на арендной площадке и отдавать часть прибыли GM. Если экспериментальная версия окажется успешной, сервис будут масштабировать. Представитель GM отказался комментировать что-либо по этому поводу.

GM, конечно же, не первая компания, предлагающая такой сервис: Turo имеет почти 5 млн зарегистрированных пользователей на своем веб-сайте, и количество автомобилей компании выросло до 200 тыс за последние два года. А в прошлом году компания привлекла $ 92 млн инвестиций.

Кроме того, есть сообщения о том, что Tesla планирует выйти на этот же рынок, хотя генеральный директор Илон Маск больше писал о службе, которая будет использовать беспилотные автомобили.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный перевозчик идет в FinTech. Grab уже известен, как главный конкурент Uber в Юго-Восточной Азии. Теперь компания стремится преуспеть в сфере FinTech. Азиатский сервис такси Grab (штаб-квартира в Сингапуре) расширяет возможности своего мобильного приложения.

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