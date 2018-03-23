Голосовые платежи: в Google Assistant доступна новая функция

Пользователи могут отправлять деньги друзьям и знакомым через голосовую команду

Компания Google объявила, что пользователи Android и iPhone могут инициировать P2P-транзакции посредством голосовых команд для Google Assistant.

Платежи будут обрабатываться через Google Pay. Пользователи могут отправлять деньги через голосовую команду, вроде: «Эй, Google, отправь Марку $20 за вчерашний ужин». Можно как отправлять деньги своим контактам, так и запрашивать перевод средств от них. Отмечается, что эта функция бесплатна. Средства передаются почти мгновенно, даже если у получателя нет учетной записи Google Pay.

Получателю придет электронное письмо, текстовое сообщение или уведомление, если у него уже установлен Google Pay.

В голосовых платежах Google отстает от Apple, которая запустила аналогичную функцию для Siri в 2017 году. Тем не менее, Google опережает Amazon, которая также рассматривает запуск P2P-платежей, инициируемых голосом.

В свою очередь, Google в ближайшее время намерена запустить возможность отправлять средства через управляемые голосом колонки, вроде Google Home.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ашан запускает приложение для мобильных платежей. AuchanSpeedy облегчит процесс оплаты покупок.

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По материалам finextra.com