Wi-Fi в самолетах станет быстрее: Google готовит новую сделку

Компания уже обсуждает сделку с Nokia

IT-гигант Google ведет переговоры с целью покупки части бизнеса Nokia. Так американский холдинг Alphabet Inc., который владеет компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc., стремится привлечь больше клиентов, благодаря усовершенствованному доступу к высокоскоростному интернету на борту самолетов.

Технологии Nokia помогут Google разработать новый проект. Поисковая компания планирует предложить усовершенствованную альтернативу уже существующим сетям Wi-Fi в самолетах. Однако представители Alphabet Inc. и Nokia пока не сообщают о результатах переговоров.

Интернет на борту самолетов в течении многих лет остается довольно-таки медленным и работает со сбоями. Тем не менее, путешественники часто платят немалые деньги, чтобы иметь доступ хоть к такой связи во время перелета. Поэтому использование технологий Nokia поможет Google расширить ассортимент своих услуг.

Система сотовой связи Nokia LTE A2G позволит соединить систему самолета со станцией, расположенной на земле. Такое подключение обеспечит наличие доступа к высокоскоростному Wi-Fi, нежели нынешнее решение, связанное со спутниковым соединением.

По словам аналитиков немецкого банка Berenberg, Google может извлечь выгоду, благодаря технологиям финской компании. IT-гигант станет новым конкурентом для Gogo Inc., чикагской компании-провайдера интернет-услуг на борту самолетов. Так, после новости о переговорах между Google и Nokia акции Gogo подешевели на 2%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google ввел запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалют. Спустя некоторое время все существующие подобные продукты будут удалены.

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По материалам bloomberg.com.