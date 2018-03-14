Google запретит рекламу криптовалют и ICO

Интернет-гигант также ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов

Компания Google с июня 2018 года запретит рекламу криптовалют и ICO. Об этом сообщается в обновленных правилах корпорации.

Также интернет-гигант ограничит рекламу рискованных финансовых продуктов. На такой шаг ранее пошла социальная сеть Facebook, однако желающие разместить рекламу нашли лазейки — к примеру, стали неправильно писать слово биткоин. В Google обещают бороться с подобными методами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее от Google требовали запрета на рекламу криптовалют и ICO канадские чиновники. В переговорах с компанией они предложили ей последовать примеру Facebook и ограничить допустимый рекламный контент, чтобы уберечь пользователей от мошенников. О запрете крипторекламы на Facebook стало известно 30 января.

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По материалам lenta.ru