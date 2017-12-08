Госбюджет Украины 2018: Нацбанк должен увеличить доход

В ночь с 7 на 8 декабря Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2018 год»

Бюджет, доработанный ко второму чтению, предусматривает увеличение плана доходов на 36,6 млрд грн, до 913,6 млрд грн. За принятие законопроекта в целом проголосовали 273 депутата.

Доходы плианируют увеличить в том числе и за счет Национального банка — от ведомста запланировано получить 49,55 млрд грн. Напомним, вчера в Нацбанке сообщили о перечислении последнего транша в госбюджет Украины. Сумма за год составила 44,4 млрд грн, что соответствует показателям, запланированным в госбюджете Украины на 2017 год.

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По прогнозам рейтингового агентства Fitch, украинские банки вернутся к прибыльности в 2018 году. Несмотря на то, что большие расходы на финансирование и обесценение активов наряду со слабым ростом кредитов продолжат сдерживать любые улучшения.

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