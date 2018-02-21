Гривневые кредиты за год увеличились на 42% — НБУ

В 2017 году банки активизировали кредитование населения и бизнеса

В 2017 году существенно возросло кредитование населения — чистые гривневые кредиты увеличились на 42%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Наиболее высокие темпы кредитования наблюдались в ПриватБанке и частных банках. Драйвером роста было потребительское кредитование.

С II полугодия банки ускорили новое кредитование бизнеса. Чистые гривневые кредиты корпорациям в 2017 году наиболее заметно выросли в иностранных и государственных банках: + 17,5% и + 12,8% соответственно. Основные корпоративные заемщики, обеспечившие рост кредитования — госмонополии, предприятия торговли и сельского хозяйства. Ставки по гривневым кредитам бизнесу и населению за год практически не изменились.

Активное предоставление банками новых кредитов положительно повлияло на качество их кредитного портфеля. За II полугодие доля неработающих кредитов по системе снизилась на 3,2 п.п. до 54,5%.

В 2018 году Национальный банк ожидает продолжения стремительного роста потребительского кредитования, а также оживления гривневого кредитования бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы самые надежные украинские банки в 2017 году. В лидеры рейтинга надежности и жизнеспособности украинских банков выбился УкрСиббанк.

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