Instagram запустит инструмент для шопингa на 8 новых рынках

Ранее этот инструмент был доступен только на рынке США

Instagram сделает свой инструмент для шопинга — торговые теги — доступным для пользователей из еще 8 стран: Австралии, Бразилии, Канады, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Напомним, торговые теги появились в Instagram еще в конце 2016 года. Этот инструмент позволяет продавцам отмечать товары на своих фотографиях (подобно тому, как пользователи отмечают друг друга). В случае, если потребитель заинтересуется товаром, он сможет в один клик перейти на страницу товара в интернет-магазине и оформить заказ.

Сообщается, что около 200 млн пользовательских аккаунтов посещают как минимум один бизнес-профиль в день. Запуск шопинг-инструмента на новых рынках расширит для бизнеса возможности продвижения своего продукта, а для потребителей — возможности изучать бренды и их предложения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Instagram расширили возможности для продвижения. Популярная соцсеть разрешила делать больше рекламных stories.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенничество в Instagram: от имени крупнейшего банка Украины раздают деньги

По материалам finextra.com