Инвесторы променяют криптовалюты на золото — мнение

Известный инвестор Марк Мобиус видит опасность в постоянном росте криптовалютного рынка и предупреждает о возможных рисках

По мнению Марка Мобиуса — известного инвестора и председателя правления Templeton Emerging Markets Group – правительства по всему миру обеспокоены тем, что рынок криптовалют выходит из-под контроля и представляет опасность для глобальной экономики вследствие использования цифровых валют для финансирования незаконной активности — терроризма и торговли наркотиками.

Тем временем, рынок криптовалют, действительно, переживает не лучшие времена. Вчера правительство Китая объявило о запрете на сбор средств через ICO, что повлекло за собой существенное проседание криптовалютного рынка. Свои опасения по поводу растущей популярности ICO-проектов выразили регуляторы еще ряда стран.

При этом, курс криптовалюты биткоин впервые превысил цену золота еще в марте 2017 года.

Несмотря на постоянные скачки в цене, стоимость криптовалюты биткоин в текущем году выросла на 360%, а в конце прошлого месяца криптовалютный рынок достиг нового рекорда по капитализации — $160 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить майнинг криптовалют для частных лиц. В Фонде информационной демократии РФ добычу криптовалют называют неэкономичной и небезопасной.

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По материалам bloomberg.com