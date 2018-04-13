close-btn
PaySpaceMagazine

Из Киева в Гонконг пытались переслать 24 кг гривен по почте

13.04.2018 21:05

Пересылка денег в международных почтовых отправлениях без объявленной ценности является незаконной

Из Киева в Гонконг пытались переслать 24 кг гривен по почте. Фото: trassae95.com

Киевская городская таможня ГФС задержала посылку, в которой было 24 килограмма одногривневых купюр.

Как сообщает пресс-служба ГФС, незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконг пытался житель Киева.

По документам, указанное отправление должно содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту, во время таможенного досмотра, таможенники обнаружили валюту в купюрах номиналом 1 грн, всего 36 тыс банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр
ГФС

В ГФС отметили, что Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности. Украинское законодательство также позволяет пересылать физлицам наличные деньги за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Деньги изъяты до решения суда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники звонят жертвам от имени налоговой. У налогоплательщиков требуют деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники создали сайт-двойник известного онлайн-сервиса

По материалам finclub.net

Рубрики: БезопасностьДеньгиНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!