Из Киева в Гонконг пытались переслать 24 кг гривен по почте

Пересылка денег в международных почтовых отправлениях без объявленной ценности является незаконной

Киевская городская таможня ГФС задержала посылку, в которой было 24 килограмма одногривневых купюр.

Как сообщает пресс-служба ГФС, незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконг пытался житель Киева.

ГФС



В ГФС отметили, что Всемирной почтовой конвенцией запрещена пересылка в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности. Украинское законодательство также позволяет пересылать физлицам наличные деньги за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Деньги изъяты до решения суда.

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По материалам finclub.net