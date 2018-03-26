Какие проблемы планируется решить посредством FinTech-хаба?

Банк Англии объявил о создании FinTech-хаба для мониторинга реализации проектов, направленных на повышение слабого уровня производительности в Великобритании.

По словам заместителя губернатора Дейва Рамсдена, хаб будет центральной точкой взаимодействия FinTech-сектора и Банка Англии.

Британия стремится сохранить контроль над этой отраслью по мере выхода из ЕС. Рамсден сказал, что как член комитета по денежно-кредитной политике он должен оставаться открытым в отношении вопросов о FinTech, так как это может повлиять на экономику Великобритании.

Он добавил, что не смотря на все нововведения, он будет помнить о рисках, связанных с криптовалютой и технологией blockchain.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что игроки европейского FinTech-рынка создали торговую ассоциацию. Крупнейшие итальянские участники FinTech-рынка в сотрудничестве с иностранными коллегами создали первую в отрасли торговую ассоциацию под названием ItaliaFintech.

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По материалам thepaypers.com