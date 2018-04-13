Известный инвестор предсказал, сколько будет стоить биткоин в 2022

Известный инвестор утверждает, что к 2022 году стоимость 1 BTC будет в десятки раз выше, чем сегодня

Венчурный инвестор и биткоин-энтузиаст Тим Дрейпер прогнозирует, что в течение ближайших четырех лет цена на биткоин достигнет отметки в $250 тыс. Об этом он сообщил во время своего выступления на Blockparty 2018 в Университете Дрейпера в Сан-Матео (Калифорния).

Дрейпер призвал не слушать тех, кто не верит в будущее биткоина и дает пессимистические прогнозы по поводу цены на эту криптовалюту.

Тим Дрейпер

Bitcoin-энтузиаст

Ранее инвестор уже давал правильные прогнозы по поводу роста цены на биткоин. В 2014 году он выразил мнение, что в 2017 стоимость криптовалюты достигнет показателя в $10 тыс.

Кроме этого, Тим Дрейпер дал интервью изданию Daily Journal, в котором подчеркнул, что Blockchain — одно из лучших изобретений в истории человечества.

В 2014 году Дрейпер приобрел 32 тыс биткоинов за $18 млн на аукционе средств торговой площадки Silk Road, которую конфисковали власти США. На сегодняшний день стоимость такого количества BTC составляет около $250 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее крупные инвесторы уже сообщали, что в долгосрочной перспективе цена биткоина будет расти. По словам финансового аналитика и основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моаса, криптовалютный рынок находится только в самом начале своего пути.

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По материалам http://bitcoinist.com.