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PaySpaceMagazine

Известный платежный провайдер теперь поддерживает криптовалюту Dash

16.03.2018 16:06

Британский провайдер платежей Payza интегрировал криптовалюту Dash

Известный платежный провайдер теперь поддерживает криптовалюту Dash. Фото: want.nl

Команда Dash объявила о партнерстве и интеграции с британским онлайн-провайдером платежей Payza. Пользователи Payza теперь могут отправлять Dash друг другу, оплачивать покупки более чем в 100 тыс онлайн-магазинов, а также обменять Dash на 25 различных фиатных валют или биткоины.

Payza обслуживают Азию, Ближний Восток, Европу, Южную Америку и некоторые основные мировые рынки. За последние несколько месяцев Payza столкнулась со значительным спросом на встроенный доступ к Dash, так как эта валюта имеет низкие комиссии.

Для Dash это действительно захватывающее партнерство, потому что наши задачи отлично стыкуются. Payza поддерживает пользователей, не охваченных банковскими услугами, почти в 200 странах, и предлагает им недорогие мгновенные транзакции в сети Dash, которые идеально удовлетворяют такого рода клиентов
Райан Тейлор
генеральный директор Dash

По случаю празднования успешного запуска Payza проводит акцию для пользователей, которые обменивают фиатные деньги или биткоины на Dash. В случае покупки на сумму до 1 Dash они получат дополнительно 10% от стоимости альткоина и 5% за каждый купленный Dash при покупке на более крупную сумму (до 5 Dash).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один поисковик запретил рекламу криптовалют, ICO и майнинга. Вслед за Google еще один поисковик заблокировал эти виды рекламы.

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По материалам forklog.com

Рубрики: КриптовалютыНовостиПлатежные системы
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