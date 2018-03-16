Известный платежный провайдер теперь поддерживает криптовалюту Dash

Британский провайдер платежей Payza интегрировал криптовалюту Dash

Команда Dash объявила о партнерстве и интеграции с британским онлайн-провайдером платежей Payza. Пользователи Payza теперь могут отправлять Dash друг другу, оплачивать покупки более чем в 100 тыс онлайн-магазинов, а также обменять Dash на 25 различных фиатных валют или биткоины.

Payza обслуживают Азию, Ближний Восток, Европу, Южную Америку и некоторые основные мировые рынки. За последние несколько месяцев Payza столкнулась со значительным спросом на встроенный доступ к Dash, так как эта валюта имеет низкие комиссии.

Райан Тейлор

генеральный директор Dash

По случаю празднования успешного запуска Payza проводит акцию для пользователей, которые обменивают фиатные деньги или биткоины на Dash. В случае покупки на сумму до 1 Dash они получат дополнительно 10% от стоимости альткоина и 5% за каждый купленный Dash при покупке на более крупную сумму (до 5 Dash).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один поисковик запретил рекламу криптовалют, ICO и майнинга. Вслед за Google еще один поисковик заблокировал эти виды рекламы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции блокируют криптовалютные сайты

По материалам forklog.com