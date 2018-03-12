Один из основаелей Ethereum готовит новое решение для защиты данных в интернете

Может ли blockchain помочь компаниям в борьбе с утечками данных? Один из основателей децентрализованной криптовалютной платформы Ethereum в этом уверен.

Согласно The Street, Джозеф Любин, один из основателей Ethereum, заявил на прошлой неделе, что люди распространяют много конфиденциальной информации в интернете. Эта информация хранится на корпоративных серверах и очень часто организации недостаточно хорошо защищают такие данные.

Технология Ethereum, называемая «Web 3.0», изменяет способ сбора, хранения и управления данными, путем размещения конфиденциальной информации у ее владельца, зачастую физлица.

Вместо обычной архитектуры клиентского сервера (как у Google или Facebook), Любин предлагает новую парадигму, в которой приложения имеют разные узлы в сети. Все эти узлы фактически являются бек-эндом для приложения. Таким образом, построить платформу будет намного проще, без чрезмерного контроля и монетизации.

Любин добавил, что, хотя потребители могут скептически относиться к технологии, им не обязательно понимать ее, чтобы она была для них полезна.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что несколько онлайн-гигантов готовы использовать технологию blockchain. Какие новые возможности может предоставить им blockchain?

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