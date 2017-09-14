Как изменятся депозитные ставки — Ощадбанк

В Ощадбанке рассказали, по каким депозитам могут измениться ставки

Депозитные ставки остановились после снижения, и в ближайшее время больше не будут уменьшаться. Об этом заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

По его словам, банки будут стараться держать доходность гривневых вкладов на уровне инфляции, чтобы вложения на их счета имели какой-то смысл для людей. А вот доходность по депозитам в долларах и евро может измениться.

Сохраняющееся равнодушие банков к валюте и, как следствие, их стремление удешевить портфель валютных депозитов от физлиц, зампред Ощадбанка объяснил неразвивающимся в Украине кредитованием в свободно конвертируемой валюте.

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Ранее сообщалось о том, что депозиты в украинских банках растут второй год подряд. Банковский сектор страны понемногу стабилизируется, сообщили в Независимой ассоциации банков.

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По материалам ubr.ua