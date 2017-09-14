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Как изменятся депозитные ставки — Ощадбанк

14.09.2017 12:02

В Ощадбанке рассказали, по каким депозитам могут измениться ставки

Как изменятся депозитные ставки — Ощадбанк. Фото: martek-marine.com

Депозитные ставки остановились после снижения, и в ближайшее время больше не будут уменьшаться. Об этом заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

По его словам, банки будут стараться держать доходность гривневых вкладов на уровне инфляции, чтобы вложения на их счета имели какой-то смысл для людей. А вот доходность по депозитам в долларах и евро может измениться.

Сохраняющееся равнодушие банков к валюте и, как следствие, их стремление удешевить портфель валютных депозитов от физлиц, зампред Ощадбанка объяснил неразвивающимся в Украине кредитованием в свободно конвертируемой валюте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что депозиты в украинских банках растут второй год подряд. Банковский сектор страны понемногу стабилизируется, сообщили в Независимой ассоциации банков.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНовостиОщадбанкУкраина
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