Капитализация Bitcoin через 10 лет будет измеряться триллионами

При этом эксперты называют падение цены «здоровой коррекцией»

Сооснователь кошелька для цифровых валют Breadwallet Аарон Лашер прогнозирует, что капитализация ведущей криптовалюты Bitcoin достигнет $5 трлн в ближайшие 10 лет. Тем не менее, он подчеркивает, что на этом пути цифровая валюта может столкнуться с некоторыми трудностями.

Кроме того, Лашер предположил, что через 10 лет будет 10 виртуальных валют с капитализацией более $25 млрд. Сегодня, по данным Coinmarketcap, только Bitcoin и Ethereum превзошли этот уровень.

Примечательно, что достигнув максимума в $180 млрд в субботу, общая стоимость всех криптовалют снизилась на 11% до уровня ниже $160 млрд. Впрочем, основатель исследовательской компании Standpoint Research Ронни Моас утверждает, что это, скорее всего, работа крупных трейдеров, которые хотят укрепить свои позиции в криптовалютах.

Даже если это не так, Моас подчеркнул, что всего шесть недель назад биткойн торговался на уровне $1800, а сейчас — $4400. Так, за последние полтора месяца цена выросла более чем на 140%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена Bitcoin впервые в истории превысила $5000. После того, как криптовалюта побила очередной рекорд, цена начала снижаться.

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