Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Новая волна роста капитализации Microsoft связана c успехами компании в сфере облачных технологий

По итогам торгов в четверг рыночная капитализация американской технологической компании Microsoft впервые с 2000 года превысила $600 млрд, сообщают в FactSet.

Последний раз капитализация Microsoft достигала этой отметки 3 января 2000 года. Новая волна роста капитализации Microsoft связана c успехами компании в сфере облачных технологий, которые развиваются под эгидой CEO Сатьи Наделлы.

На закрытии торгов в четверг акции Microsoft выросли на 0,4% до $77,91.

Для сравнения, капитализация компании Apple составляет около $800 млрд, а Alphabet Inc., материнской компании Google — $667 млрд. Рыночная стоимость Amazon недавно тоже превысила полтриллиона долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft, Google, Facebook и Apple внедрят оплату биткоинами в браузеры. Крупнейшие в мире технологические компании создали API-интерфейс, который облегчит покупку товаров и сервисов онлайн за криптовалюту.

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