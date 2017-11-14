Карта будущего: изобретена платежная карта с временным ПИН-кодом и экраном

Инновационная карта Da Vinci Choice представляет собой целый компьютер, обещает полностью устранить необходимость в паролях и трансформировать сферу платежей

В современном мире, полном хакеров, низкого уровня кибербезопасности и слабых паролей, нам необходимы более надежные банковские карты, чтобы быть уверенными в сохранности наших денег.

Инновационную карту будущего, Da Vinci Choice, изобрел Саймон Хьюитт, бывший начальник отдела безопасности крупнейших банковских групп Австралии.

Новая карта представляет собой целый компьютер, обещает полностью устранить необходимость в паролях и трансформировать сферу платежей.

Как работает Da Vinci Choice

На первый взгляд Da Vinci Choice ничем не отличается от любой другой банковской карты в нашем кошельке — она такая же тонкая и сделана из пластика.

Но стоит только перевернуть ее, как становится очевидно, в чем ее особенность и ценность: карта представляет собой мини-компьютер с маленьким экраном и клавиатурой.

Чтобы воспользоваться картой, необходимо ввести пароль Da Vinci PIN – единственный пароль, который Вам потребуется — и выбрать карту, с которой будут списаны средства, так как пользователь может привязать к карте Da Vinci все уже имеющиеся у него платежные карты.

Как только карта AMEX, MSTRCARD, или любая другая карта, которую вы выберете, появится на мини-экране, карту Da Vinci нужно поднести к бесконтактному считывающему устройству, чтобы совершить транзакцию.

Нет ПИН-кода, нет проблем

Для оплаты крупного счета (или снятия большой суммы в банкомате) на экране карты Da Vinci появится временный одноразовый ПИН-код, благодаря которому снижается риск мошенничества: после того, как клиент использует его для совершения транзакции, одноразовый ПИН-код перестает действовать.

Da Vinci Choice поступит в продажу в начале 2018 года и будет стоить около 75 фунтов стерлингов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на Мальдивах выпустят универсальный ID. Инновационную карту можно использовать, как платежную карту, национальную ID-карту, водительские права, а также как страховой полис и паспорт для путешествий за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названо количество ID-паспортов, выданных украинцам

По материалам thememo.com