Китай создаст национальную базу данных кибератак

Таким образом, власти Китая пытаются защитить основную инфраструктуру и частные компании от кибератак

Китай анонсировал создание национальной базы данных кибератак и потребует от телекоммуникационных фирм, интернет-компаний и поставщиков доменных имен сообщать о любых угрозах в этой сфере.

Так, Министерство промышленности и информационных технологий, которое занимается созданием платформы, объявило о том, что компаниям и телекоммуникационным компаниям, а также государственным органам, необходимо будет предоставлять информацию о киберпреступности, в том числе о троянских вредоносных программах, уязвимости оборудования и контента, связанного с «вредоносными» IP-адресами.

Те, кто будет игнорировать новые правила, будут получать «предупреждения, штрафы и другие административные наказания».

В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу 1 января, Министерство также будет нести ответственность за устранение угроз.

Создание национальной базы данных кибератак является еще одним способом, с помощью которого китайские власти пытаются защитить основную инфраструктуру и частные компании от кибератак. В июне был создан общенациональный план реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве, который включает разработку центральной системы реагирования и определяет меры наказания для правительственных подразделений, которые не соблюдают принципы безопасности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае откроют школы кибербезопасности. Новые образовательные учреждения помогут пользователям интернета лучше ориентироваться в мире хакерства и кибератак и будут финансироваться государством.

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По материалам pymnts.com