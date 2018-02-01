Кличко рассказал, на каких условиях Starbucks придет в Киев

По словам мэра, Starbucks в Киеве — это лишь вопрос времени

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Starbucks может выйти на украинский рынок на условиях франшизы. По его словам, это лишь вопрос времени.

Кличко отметил, что на эту тему очень много спекуляций и объяснил, что сейчас рассматривается возможность появления Starbucks в столице именно на условиях франшизы. По словам мэра, он пытается привлечь в Киев больше иностранных компаний.

Как сказал мэр, встречи и общение с представителями различных мировых компаний на Всемирном экономическом форуме в Давосе часто перерастают в сотрудничество, и эти компании начинают успешно работать в Киеве.

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Ранее мы писали о том, что Кличко пообещал киевлянам в Давосе. По словам мэра, единый электронный билет запустится уже через полгода.

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