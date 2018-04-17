Крипто-биржа Kraken сокращает бизнес за рубежом

Американская криптобиржа приостанавливает работу в Японии

Kraken, одна из старейших криптовалютных бирж, больше не будет предоставлять свои услуги резидентам Японии.

В Сан-Франциско, где находится главный офис Kraken, увеличились расходы для ведения бизнеса в Японии. Это и стало главной причиной такого решения.

Согласно заявлению представителей биржи, она планирует прекратить свою работу в Японии до конца июня. Однако в будущем, Kraken может вновь вернутся на японских рынок, если ситуация с финансированием изменится.

Kraken



Kraken начала работать в Японии в октябре 2014 года. По данным Coinmarketcap, криптовалютная биржа занимает 10-е место в рейтинге бирж по объемам торгов ($179, 8 млн за последние 24 часа).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа с ежедневным объемом торгов $1,7 млрд Binance переместила свою штаб-квартиру на Мальту. Отмечается, что этот регион всегда был дружелюбен к криптовалютным компаниям и инвесторам.

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По материалам bloomberg.com.