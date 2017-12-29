Криптовалюта Ripple обошла Uber по капитализации

Сегодня цена криптовалюты Ripple достигла рекордного уровня в $1.80

Сегодня, 29 декабря, средневзвешенный курс Ripple впервые превысил $1.80, а капитализация криптовалюты составила $69 млрд, превысив аналогичные показатели таких технологических компаний, как Uber и Didi Chuxing.

В первую очередь, за стремительным ралли XRP стоит внедрение технологии 90 банками в Южной Корее и Японии.

Однако не стоит оценивать стоимость актива, исходя лишь из его потенциала и объемов общего адресуемого рынка, ведь Ripple еще только предстоит отвоевать себе определенную часть объема транзакций в сфере межграничных переводов. В то же время, Uber давно доминирует на рынке сервисов по заказу такси.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков в мире создаст площадку для торговли криптовалютой. Торги на площадке должны стартовать уже в следующем году.

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По материалам forklog.com