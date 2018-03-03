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В Исландии воры-интеллектуалы украли 600 компьютеров

03.03.2018 14:43

Зачем красть биткоин, когда можно украсть компьютер, позволяющий создать гораздо больше цифровых монет?

Самая крупная кража за всю историю страны. Фото: entrepreneur.com

Пожалуй, именно таким вопросом задалась группа исландских воров, прежде чем украсть 600 компьютеров, используемых для «майнинга» биткойна. Как сообщается, оборудование было похищено из центров обработки данных в Исландии и местные правоохранительные органы называют это самой большой кражей в истории островной страны. На данный момент в связи с преступлением арестовано 11 человек.

Что касается самих компьютеров, найдены они не были, и их приблизительная стоимость составляет $2 миллиона. Но если воры намеревались использовать компьютеры для добычи биткоина, они теоретически могли бы получить еще большую прибыль.

Компьютеры были украдены в четыре подхода, три кражи  было совершено в декабре и одна — в январе. Эти новости не были обнародованы сразу, так как власти на тот момент еще искали подозреваемых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Исландии майнинг может привести к нехватке электричества. До конца года потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов значительно увеличится.

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Рубрики: BitcoinНовости
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