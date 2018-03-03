Зачем красть биткоин, когда можно украсть компьютер, позволяющий создать гораздо больше цифровых монет?

Пожалуй, именно таким вопросом задалась группа исландских воров, прежде чем украсть 600 компьютеров, используемых для «майнинга» биткойна. Как сообщается, оборудование было похищено из центров обработки данных в Исландии и местные правоохранительные органы называют это самой большой кражей в истории островной страны. На данный момент в связи с преступлением арестовано 11 человек.

Что касается самих компьютеров, найдены они не были, и их приблизительная стоимость составляет $2 миллиона. Но если воры намеревались использовать компьютеры для добычи биткоина, они теоретически могли бы получить еще большую прибыль.

Компьютеры были украдены в четыре подхода, три кражи было совершено в декабре и одна — в январе. Эти новости не были обнародованы сразу, так как власти на тот момент еще искали подозреваемых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Исландии майнинг может привести к нехватке электричества. До конца года потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов значительно увеличится.

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