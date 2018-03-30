Крупный банк разрабатывает биометрическую платежную карту

Биометрическая платежная карта будет доступна уже во второй половине года

Банк Кипра совместно с компаниями Gemalto и Zwipe работает над созданием биометрической платежной карты с аутентификацией по отпечатку пальца, сообщает The Paypers.

Карта станет доступна во второй половине 2018 года. Пилотный проект по ее запуску станет частью более широкого плана банка по диджитализации услуг.

Клиенты смогут подать заявку на получение такой карты в филиалах банка. Для этого разработчиками был создан специальный планшет, который сканирует отпечаток пальца пользователя и активирует платежную карту с помощью биометрической информации. Карточка не оснащена аккумулятором и будет питаться от платежных терминалов. Система совместима с существующими технологиями, поэтому обработка платежей с помощью биометрических платежных карт не потребует дальнейших инвестиций со стороны предприятий.

Благодаря аутентификации по отпечаткам пальцев клиентам больше не придется запоминать и обновлять PIN-коды платежных карт. К тому же, в отличие от паролей и PIN-кодов, отпечатки пальцев нельзя изменить. При этом система аутентификации не предполагает идеального совпадения отпечатка, поскольку кожа легко восприимчива к изменениям температуры и внешнему воздействию, которые могут временно исказить отпечатки пальцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что запущена новая линейка аппаратных криптокошельков c биометрией. Компания Penta Security, специализирующаяся в IoT и безопасности данных, объявила о выпуске новой линии аппаратных кошельков для криптовалюты. Целью создания новых кошельков было увеличение уровня безопасности ключей — защитить кошелек можно будет PIN-кодом или биометрическим паролем.

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По материалам thepaypers.com