Крупный европейский банк запустит кредитную платформу на блокчейне

Цель проекта — создание рынка синдицированного кредитования на базе технологии блокчейн

Группа банков во главе со швейцарским Credit Suisse намерена запустить коммерческую платформу для синдицированных кредитов на базе блокчейна.

В интервью для EuroMoney Эммануэль Аидоо, руководитель блокчейн-проектов Credit Suisse, сообщил, что тестирование проекта, которое началось прошлой осенью, успешно продолжается.

Второй этап тестирований завершился в марте. Цель проекта — это создание рынка синдицированного кредитования — в котором несколько кредиторов вливают свой капитал для индивидуальных заемщиков — построенный на блокчейне.

Разработчики проекта надеются, что технология блокчейн поможет снизить барьеры между участниками рынка кредитования, сокращая при этом затраты, как времени так и средств, на поиск необходимого капитала.

В Credit Suisse утверждают, что смарт-контракты, которые будут активно использоваться в рамках платформы, повысят интерес к рынку со стороны, как заемщиков, так и инвесторов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что иностранцы смогут покупать недвижимость в Украине через блокчейн-платформу. Децентрализованный онлайн-маркетплейс недвижимости и регистрации прав на землю Propy объявил о партнерстве с правительством Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокчейн-проект Swift переходит на новый этап

По материалам coindesk.com