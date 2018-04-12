Крупный финансовый холдинг обвинили в мошенничестве с Bitcoin

На JPMorgan подали в суд за высокие комиссии при криптовалютных сделках

Американский финансовый холдинг JPMorgan подвергся судебному разбирательству. Брэди Такер, который подал иск на компанию в суд Нью-Йорка, утверждает, что JPMorgan наживается на криптовалютных сделках.

Истец считает, если сравнивать сборы за операции с кредитками, то за криптовалютные сделки компания взимает намного более высокие проценты, а также берет дополнительную комиссию. Клиенты финансового учреждения высказали свое неудовлетворенность и попросили понизить комиссию. Однако банк не отреагировал на их возмущения и просьбы.

Брэди Такер решил подать в суд на JPMorgan после того, как с его карты были сняты $140 в виде комиссии и дополнительно $20 как проценты за шесть платежных операций. Но перед этим он обратился в службу поддержки клиентов банка, чтобы выяснить у них ситуацию с неожиданными суммами комиссии. Все оказалось безрезультатно.

Как говорится в иске, существуют сотни, а то и тысячи таких клиентов, как Брэди, которые вынужденно заплатили такие взносы.

По словам адвокатов Такера, JPMorgan нарушает Закон о доверии при кредитовании, который должен защищать потребителей от «несправедливости со стороны банков во время выставления счетов по кредитным картам». Кроме этого, в законе есть пункт о том, что финансовые учреждения обязаны сообщать своим клиентам о каких-либо изменениях внутри организации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что JPMorgan рассматривает возможность сделать свой blockchain-проект Quorum независимым. Свое решение в финучреждении объясняют тем, что проект не получил должной поддержки за пределами банка.

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По материалам: ccn.com