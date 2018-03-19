Центробанк Литвы создает площадку для тестирования blockchain-проектов LBChain

Банк Литвы организовал конкурс проектов среди разработчиков программного обеспечения, заинтересованных в LBChain, платформы для создания проектов на базе технологии распределенных реестров.

Мариус Юргилас, член правления Банка Литвы, говорит, что разработчики программного обеспечения уже проявили значительный интерес к LBChain. Созданная регулятором финансового рынка, она является одной из первых платформ такого рода, предлагая уникальные инструменты для бизнеса. Он добавил, что теперь существует реальная возможность опробовать и внедрить ультрасовременные инновации в области fintech, которые принесут пользу как потребителям, так и финансовой системе в целом.

Банк уже начал предварительные приготовления и объявил конкурс на разработку платформы LBChain. Ожидается, что проект вступит в экспериментальную стадию реализации летом. И со временем поможет литовским и международным компаниям получить необходимые знания и провести целенаправленные исследования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Центробанк Литвы планирует запустить Blockchain-песочницу для стартапов. Поучаствовать в проекте смогут только инновационные компании, которые соответствуют определенным критериям

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