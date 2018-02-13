Love Index: что покупают пользователи в День влюбленных

Подарки ко Дню святого Валентина все чаще оплачивают онлайн или бесконтактно

В самые романтические дни года люди все больше готовы тратить на впечатления, а не на материальные блага. Согласно последним данным, расходы на «сентиментальные» покупки ко Дню святого Валентина выросли на 6% с 2015 года, а количество транзакций — на 17%.

Ежегодный Mastercard Love Index анализирует транзакции по платежным картам в период празднования Дня святого Валентина в течение последних трех лет (11-14 февраля 2015-2017). Индекс показал, что самый популярный путь к сердцу любимого человека лежит через желудок: 40% расходов и 75% транзакций в 2017 году пришлись на ужин во время романтического свидания, который занял первое место среди всех вариантов праздничного досуга.

Также участились путешествия вместе с любимыми (самолетом или поездом): общее количество транзакций на путешествия в праздничное время выросло в 2017 году на 23% и составило 22% от суммарных расходов в течение праздничных дней. Отдых в отеле остается устойчивым фаворитом с показателем в 27% от общего объема расходов.

В то же время общая сумма расходов на традиционные подарки ко Дню святого Валентина, например, цветы, уменьшилась на 3%, хотя количество транзакций выросло на 14%. Аналогичные изменения касаются ювелирных изделий: расходы в этой категории уменьшились на 9%, но количество транзакций выросло на 10% (по сравнению с 2015 годом).

Исследование определило еще ряд интересных потребительских тенденций. Среди них — привычка готовить подарки заранее. Большинство подарков (30%) покупают 11 февраля (48,8 млн транзакций по всему миру за последние три года). Вместе с тем, более четверти всех транзакций — 27% (с 11 по 14 февраля) — были осуществлены непосредственно в День святого Валентина.

Неизменным остается тренд шоппинга в интернете: количество онлайн транзакций в День святого Валентина увеличилось на 136% в период с 2015 по 2017 год. Также с 2015 года на впечатляющие 311% вырос объем бесконтактных оплат, а общее количество транзакций — на 203%. Во всех категориях увеличились суммы, потраченные бесконтактным способом: оплаты путешествий самолетом или поездом — на 1064%, ювелирных изделий — на 453%, цветов — на 446%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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