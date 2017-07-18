Мобильные платежи стали мейнстримом в одной из стран

Появление различных решений для мобильных платежей, таких как мобильный payWave и платежи в приложениях, изменило повседневную жизнь жителей Сингапура

Согласно опросу Visa о потребительском отношении к платежам за 2016 год, две трети сингапурцев совершили платежи со своих девайсов.

Услуги на заказ также ускоряют рост мобильных платежей. Согласно опросу, ими воспользовались две трети сингапурцев. Существенно трансформировалась модель обслуживания, особенно для транспортных услуг, доставки еды и продуктов. 71% респондентов назвали удобство и эффективность главными преимуществами таких услуг, тогда как 35% из них предпочитают совершать покупки, не выходя из дома.

Изменились и ожидания потребителей от услуг на заказ. Согласно опросу, большинство респондентов ожидают, что заказанное ими такси прибудет в пределах 10 минут с момента вызова, еду доставят в течение 30 минут после заказа, а продукты — в пределах 45 минут.

Сингапурцы также начинают активно пользоваться платежами с карты на карту. 7 из 10 респондентов знают о такой опции, а каждый четвертый уже пользуется P2P, чтобы разделить счет в заведении.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что транспорт — залог успеха мобильных и бесконтактных платежей. Благодаря введению бесконтактной оплаты в лондонском транспорте, жители города смогли оценить преимущества технологии и начали использовать ее в других сферах.

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По материалам finextra.com