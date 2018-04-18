Мобильный банк Revolut запустится в Восточной Европе

Команда банка объявила о выходе на рынок одной из восточноевропейских стран

Популярный мобильный банк Revolut объявил о запуске своего сервиса в Румынии в мае 2018 года. Местные потребители смогут открывать текущие счета в приложении и осуществлять денежные переводы.

Создать счет в приложении Revolut можно за считанные минуты. После этого клиент получает возможность отправлять бесплатные внутренние и международные денежные переводы, хранить и обменивать 25 валют прямо в приложении по реальному межбанковскому обменному курсу, а также бесплатно расплачиваться по всему миру в 130 валютах с помощью бесконтактной карты Mastercard.

Запущенный в июле 2015 года, Revolut существенно расширил список предоставляемых услуг. Банк, среди прочего, предоставляет возможность накопления остатка при округлении расчетов, туристическое страхование. Также Revolut открыт к криптовалютам — в приложении можно покупать, хранить и менять Bitcoin, Litecoin и Ethereum.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В марте 2018 года Revolut выпустил одноразовые карты для онлайн-покупок, которые уничтожаются после каждой транзакции.

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По материалам thepaypers.com