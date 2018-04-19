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Британские аналитики собираются применить модели машинного обучения на финрынке

19.04.2018 16:55

Эксперты из Mosaic Smart Data ищут возможность применения алгоритмов машинного обучения

Британские аналитики собираются применить модели машинного обучения на финрынке. Фото: nextonews.com

Британская аналитическая компания Mosaic Smart Data изучает потенциал применения алгоритмов машинного обучения, разработанных Европейским космическим агентством (ЕКА), на финансовом рынке, сообщает Finextra.

Коммерческие технологии ЕКА предоставляют Mosaic доступ к двум наборам алгоритмов для мониторинга и анализа работы десятков тысяч приборов на спутниках во время космических полетов. Алгоритмы работают на базе «полуконтролируемого» машинного обучения и имитируют процесс, будто «кто-то каждый день наблюдает за отдельным параметром и замечает какие-либо изменения, происходящие с ним».

В Mosaic считают, что набор инструментов машинного обучения, которые используют космические инженеры, позволит лучше контролировать финансовый рынок и автоматизировать стратегии хеджирования.

Мэтью Ходжсон, генеральный директор Mosaic Smart Data сказал, что благодаря этому сотрудничеству компания может применить некоторые из самых передовых моделей анализа данных к проблемам, с которыми сталкиваются клиенты на финансовых рынках. Также он добавил, что результатами своих разработок компания поделится с Европейским космическим агентством.

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По материалам finextra.com

Рубрики: НовостиТехнологии
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