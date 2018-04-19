Британские аналитики собираются применить модели машинного обучения на финрынке

Эксперты из Mosaic Smart Data ищут возможность применения алгоритмов машинного обучения

Британская аналитическая компания Mosaic Smart Data изучает потенциал применения алгоритмов машинного обучения, разработанных Европейским космическим агентством (ЕКА), на финансовом рынке, сообщает Finextra.

Коммерческие технологии ЕКА предоставляют Mosaic доступ к двум наборам алгоритмов для мониторинга и анализа работы десятков тысяч приборов на спутниках во время космических полетов. Алгоритмы работают на базе «полуконтролируемого» машинного обучения и имитируют процесс, будто «кто-то каждый день наблюдает за отдельным параметром и замечает какие-либо изменения, происходящие с ним».

В Mosaic считают, что набор инструментов машинного обучения, которые используют космические инженеры, позволит лучше контролировать финансовый рынок и автоматизировать стратегии хеджирования.

Мэтью Ходжсон, генеральный директор Mosaic Smart Data сказал, что благодаря этому сотрудничеству компания может применить некоторые из самых передовых моделей анализа данных к проблемам, с которыми сталкиваются клиенты на финансовых рынках. Также он добавил, что результатами своих разработок компания поделится с Европейским космическим агентством.

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По материалам finextra.com