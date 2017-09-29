Наличные все еще считают самым безопасным платежным средством — исследование

Опрос потребителей из трех стран от GLORY показал, что большинство людей считают наличные деньги наиболее безопасным способом оплаты

Несмотря на рост электронных, мобильных и бесконтактных платежей, физическая валюта остается предпочтительной для потребителей. Такие выводы можно сделать на основе исследования от GLORY, мирового лидера в области решений для денежных технологий. В опросе приняли участие 1500 потребителей в США, Великобритании и Австралии.

Выяснилось, что 48% потребителей по-прежнему ежедневно пользуются наличными. При этом респонденты в возрасте от 16 до 44 лет чаще используют наличные деньги, чем люди старше 45 лет (45% против 42%).

Примечательно, что 84% американских потребителей по-прежнему предпочитают оплату наличными другим методам платежей. Кроме того, 63% убеждены, что физические деньги — это самый безопасный способ оплаты.

Интересно, что 61% американцев доверяют наличке больше, чем мобильным платежам, а 55% — больше, чем пластиковым картам.

Удобство также играет ключевую роль в выборе потребителями метода платежей. 87% респондентов заявили, что хотели бы использовать наличные во всех транзакциях. Это подтверждается тем фактом, что 64% потребителей используют налички столько же или больше, чем в прошлом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейцы готовы отказаться от налички в ближайшие несколько лет. Более половины потребителей в Великобритании намерены отказаться от наличных платежей в ближайшие два года.

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По материалам businesswire.com