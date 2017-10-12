Названо количество интернет-магазинов в Европе

На ТОП-5 европейских стран приходится 2/3 всех интернет-магазинов в регионе

В Европе насчитывается более 800 тыс онлайн-магазинов. Об этом сообщается в отчете по результатам исследования Ecommerce News Europe и Dataprovider. Большая часть интернет-магазинов находятся в Великобритании и Нидерландах.

ТОП-3 страны Европы по количеству онлайн-магазинов

В Германии насчитывается более 175 тыс онлайн-магазинов, что выводит страну на первое место среди других европейских стран. Далее следуют Великобритания и Нидерланды с 108 тыс и 82 тыс интернет-магазинов соответственно.

По мнению аналитиков, удивительным является тот факт, что Нидерландам удалось попасть в топ-3, так как население страны составляет всего 17 млн человек. Однако здесь очень высокий уровень проникновения интернета, а eBay и Amazon не заходили на этот рынок, в результате чего у поставщиков программного обеспечения для электронной коммерции из Нидерландов было достаточно времени для развития и создания программных решений, которые пользуются большой популярностью среди мелких розничных продавцов.

На ТОП-5 европейских стран приходится 2/3 всех интернет-магазинов в Европе

Франция находится на четвертом месте в списке с результатом 75 тыс онлайн-магазинов. На пятом месте — Россия (69 тыс онлайн-магазинов). Так, на Германию, Великобританию, Нидерланды, Францию и Россию приходится 2/3 всех онлайн-магазинов в Европе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon откроет 15 физических магазинов в Европе. Незадолго после приобретения сети супермаркетов Whole Foods Market, компания Amazon начала строить планы по дальнейшему расширению в секторе ритейла, начиная с европейской столицы Париж.

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По материалам ecommercenews.eu