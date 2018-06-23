НБУ и Crane Currency договорились о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков

Национальный банк Украины (НБУ) начал сотрудничать с мировой компанией защиты банкнот Crane Currency, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Это позволит украинскому Банкнотно-монетному двору принимать иностранные заказы.

Председатель НБУ Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков. Главная цель документа — урегулирование деловых отношений между НБУ и Crane Currency. Это позволит размещать иностранные заказы на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора и совершать полный цикл изготовления денег.

Яков Смолий

глава НБУ

В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора Украины является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг. Как изготавливают деньги в Украине: ТОП-5 интересных фактов с фото.

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Ранее сообщалось, что в Украине приняли новый закон о валюте. Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора — «разрешено все, что прямо не запрещено».

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